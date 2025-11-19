Зеленский прибыл в Турцию: президент планирует важные встречи

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 ноября, находится с визитом в Турции. Украинский лидер уже прибыл в Анкару, где его встретили турецкие чиновники.

Об этом сообщает 24 Канал. В Турции Зеленский планирует несколько встреч.

Какие планы у Зеленского в Турции?

Владимир Зеленский хочет активизировать переговорные процессы, а потому на этой неделе проводит встречи с партнерами. На очереди у президента – переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и, вероятно, спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.

Украина представит турецким коллегам решения, имеющие целью поддержку Украины, сотрудничество в оборонной сфере и другие важные вопросы.

Владимир Зеленский ездит к международным партнерам, чтобы способствовать окончанию войны, восстановить обмены и возвращение украинских военнопленных. Речь пойдет также о гуманитарных вопросах и большем сотрудничестве между Украиной и Турцией, в частности в сфере безопасности.

Стоит отметить! Турция продолжает делать шаги для дипломатии, которая способствовала бы урегулированию войны в Украине и усиливала бы поддержку от международных партнеров.

Зачем Зеленский сейчас посещает международных партнеров?

Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в эфире 24 Канала рассказал, что президент Украины во время своего европейского турне осуществляет важные шаги для военной помощи. Так, визит во Францию, с которой у нас тесные отношения, позволит усилить украинскую авиацию и ПВО. Обсуждение энергетического сотрудничества и военной помощи также стало ключевым во время поездок в Грецию и Испанию.

Визит Зеленского в Турцию: что известно?