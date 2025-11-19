Зеленський прибув до Туреччини: президент планує важливі зустрічі

Президент Володимир Зеленський у середу, 19 листопада, перебуває з візитом у Туреччині. Український лідер вже прибув до Анкари, де його зустріли турецькі посадовці.

Про це повідомляє 24 Канал. У Туреччині Зеленський планує кілька зустрічей.

Дивіться також Франція може посилити Повітряні сили ЗСУ: Макрон нагадав слова Зеленського про "закриття неба"

Які плани в Зеленського в Туреччині?

Володимир Зеленський хоче активізувати переговорні процеси, а тому цього тижня проводить зустрічі з партнерами. На черзі в президента – перемовини з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та, ймовірно, спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

Україна представить турецьким колегам рішення, що мають на меті підтримку України, співпрацю в оборонній сфері та інші важливі питання.

Володимир Зеленський їздить до міжнародних партнерів, аби сприяти закінченню війни, відновити обміни та повернення українських військовополонених. Мова йтиме також про гуманітарні питання та більшу співпрацю між Україною та Туреччиною, зокрема у сфері безпеки.

Варто зазначити! Туреччина продовжує робити кроки для дипломатії, яка б сприяла врегулюванню війни в Україні та посилювала б підтримку від міжнародних партнерів.

Навіщо Зеленський зараз відвідує міжнародних партнерів?

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу розповів, що президент України під час свого європейського турне здійснює важливі кроки для військової допомоги. Так, візит до Франції, з якою в нас тісні відносини, дозволить посилити українську авіацію та ППО. Обговорення енергетичної співпраці та військової допомоги також стало ключовим під час поїздок до Греції та Іспанії.

Візит Зеленського до Туреччини: що відомо?