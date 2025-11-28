Укр Рус
28 ноября, 19:39
Принятие бюджета и не только: Зеленский поставил перед Кабмином три задачи

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Президент Зеленский призвал правительство принять бюджет на 2026 год для обеспечения обороны и социальной устойчивости Украины.
  • Зеленский ожидает выдвижения кандидатур на должности министров энергетики и юстиции, а также оценки действующих министров относительно их соответствия вызовам.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством. Он выразил надежду, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи.

В частности, примет бюджет на 2026 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Какие задачи поставил перед Кабмином Зеленский?

Президент рассчитывает, что правительство примет бюджет на 2026 год, то есть обеспечит оборону, все социальные выплаты и необходимую устойчивость Украины. По мнению Зеленского, это то, что нужно людям.

Я ожидаю также кандидатур на министров энергетики и юстиции. Действующих министров надо оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны,
– сказал глава государства.

Какие основные показатели проекта бюджета на 2026 год?

  • В 2026 году основные расходы бюджета будут направлены на безопасность и оборону, а также социальную устойчивость.

  • Расходы госбюджета на следующий год составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом).

  • Тогда как доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года).