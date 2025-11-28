Ухвалення бюджету та не тільки: Зеленський поставив перед Кабміном три завдання
- Президент Зеленський закликав уряд ухвалити бюджет на 2026 рік для забезпечення оборони та соціальної стійкості України.
- Зеленський очікує висунення кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції, а також оцінки чинних міністрів щодо їхньої відповідності викликам.
Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед урядом. Він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі.
Зокрема, ухвалить бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
Які завдання поставив перед Кабміном Зеленський?
Президент розраховує, що уряд ухвалить бюджет на 2026 рік, тобто забезпечить оборону, всі соціальні виплати та необхідну стійкість України. На думку Зеленського, це те, що потрібно людям.
Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни,
– сказав глава держави.
Які основні показники проєкту бюджету на 2026 рік?
У 2026 році основні витрати бюджету будуть спрямовані на безпеку й оборону, а також соціальну стійкість.
Видатки держбюджету на наступний рік складуть 4,8 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком).
Тоді як доходи прогнозуються на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів гривень (+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025 року).