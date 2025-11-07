Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО
- Владимир Зеленский назначил главу беспилотных систем ПВО.
- Им станет Юрий Черевашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.
Информация о таком решении появилась на официальном сайте президента Зеленского 7 ноября, передает 24 Канал.
Какие подробности назначения?
Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения,
– отметил Зеленский.
По данным сайта президента, стало известно, что Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.
Кроме того, в последнее время он активно занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
Предыдущие важные назначения Зеленского
15 октября президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Одесской городской военной администрации и назначении ее главой Сергея Лысака, который ранее руководил Днепропетровской областной военной администрацией.
Также глава государства принял кадровые решения в Совете национальной безопасности и обороны: с должности первого заместителя секретаря СНБО был уволен Руслан Хомчак, а его место занял Евгений Острянский.
А в конце августа Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в Соединенных Штатах.