Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Информация о таком решении появилась на официальном сайте президента Зеленского 7 ноября, передает 24 Канал.

Какие подробности назначения?

Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения,

– отметил Зеленский.

По данным сайта президента, стало известно, что Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Кроме того, в последнее время он активно занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

