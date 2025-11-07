Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Інформація про таке рішення з'явилася на офіційному сайті президенета Зеленського 7 листопада, передає 24 Канал.

Які подробиці призначення?

Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння,

– зауважив Зеленський.

За дамини з сайту президента стало відомо, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.

До того ж упродовж останнього часу він активно займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової частини у Повітряних силах.

Попередні важливі призначення Зеленського