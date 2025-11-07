Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО
- Володимир Зеленський призначив очільника безпілотних систем ППО.
- Ним стане Юрій Черевашенко.
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.
Інформація про таке рішення з'явилася на офіційному сайті президенета Зеленського 7 листопада, передає 24 Канал.
Які подробиці призначення?
Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння,
– зауважив Зеленський.
За дамини з сайту президента стало відомо, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.
До того ж упродовж останнього часу він активно займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової частини у Повітряних силах.
Попередні важливі призначення Зеленського
15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав укази про створення Одеської міської військової адміністрації та призначення її очільником Сергія Лисака, який раніше керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією.
Також глава держави ухвалив кадрові рішення у Раді національної безпеки і оборони: з посади першого заступника секретаря РНБО було звільнено Руслана Хомчака, а його місце посів Євген Острянський.
А наприкінці серпня Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у Сполучених Штатах.