Украина активно работает над подкреплением международной поддержки, в частности в контексте поставок вооружения. Так, ближайшая встреча "Рамштайн" запланирована на среду, 15 октября.

Очередное заседание "Рамштайн" анонсировал президент Зеленский, передает 24 Канал.

Чего ждать от нового "Рамштайна"?

Глава государства рассказал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль представил подготовку к очередной встрече в формате "Рамштайн".

По его словам, основной акцент Украины на встрече будет направлен на усилении противовоздушной обороны.

Есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка,

– отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что сейчас продолжается сотрудничество с международными партнерами в рамках инициатив PURL и SAFE.

Программа PURL уже демонстрирует результаты, тогда как европейскую инициативу Security Action for Europe, считает Зеленский, еще нужно наполнить действенным содержанием.

К слову, к инициативе PURL уже присоединились 6 стран НАТО, предоставив Украине оборонную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов.

В частности, необходимо привлечь европейские страны к SAFE через механизмы, которые уже сейчас способны сдерживать Россию.

Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной,

– резюмировал президент.

