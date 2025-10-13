Україна активно працює над підкріпленням міжнародної підтримки, зокрема в контексті постачань озброєння. Так, найближча зустріч "Рамштайн" запланована на середу, 15 жовтня.

Чергове засідання "Рамштайн" анонсував президент Зеленський, передає 24 Канал.

Чого чекати від нового "Рамштайну"?

Глава держави розповів, що міністр оборони України Денис Шмигаль представив підготовку до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

За його словами, основний акцент України на зустрічі буде спрямований на посиленні протиповітряної оборони.

Є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання,

– зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України розповів, що нині триває співпраця з міжнародними партнерами в межах ініціатив PURL і SAFE.

Програма PURL уже демонструє результати, тоді як європейську ініціативу Security Action for Europe, вважає Зеленський, ще потрібно наповнити дієвим змістом.

До слова, до ініціативи PURL уже доєдналися 6 країн НАТО, надавши Україні оборонну допомогу на суму понад 2 мільярди доларів.

Зокрема, необхідно залучити європейські країни до SAFE через механізми, які вже зараз здатні стримувати Росію.

Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною,

– резюмував президент.

Що відомо про попередні засідання "Рамштайн" та їхні результати?