Зеленский, Гнатов и Умеров провели долгий разговор с Уиткоффом и Кушнером
- Зеленский, Гнатов и Умеров провели телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Однако президент сказал: не все можно обсудить по телефону.
Владимир Зеленский вечером 6 декабря рассказал, что говорил с Уиткоффом и Кушнером. Кроме него, были представители украинской делегации в США Рустем Умеров и Андрей Гнатов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Ермак по-американски: политик из США раскрыл, какова роль Кушнера в команде Трампа
О чем Зеленский говорил с Уиткоффом и Кушнером 6 декабря?
Президент в своем телеграм-канале выложил сообщение в 18:27, где указал: только что состоялся разговор с американцами.
Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели длинный и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор. Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом,
– отметил лидер государства.
Он подчеркнул, что Украина "настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир". Стороны договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой.
"Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам. Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" – сообщил Зеленский.
Обратите внимание! Гарант сказал журналистам, что может поехать в Лондон 8 декабря, "если все будет активно". СМИ пишут, что он встретится со Стармером, Мерцем и Макроном.
Как происходят мирные переговоры сейчас?
Накануне Уиткофф и Кушнер говорили с Умеровым и Гнатовым в США. Американцы заявили, что встреча прошла достаточно конструктивно. Следующую встречу запланировали на 6 декабря.
А вот в Абу-Даби украинцы якобы встречаются с россиянами. Но когда журналисты спросили Кирилла Буданова, как продвигаются переговоры, он попросил подождать.