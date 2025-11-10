Зеленский планирует заказать 27 комплексов Patriot у США
- Владимир Зеленский планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у США для защиты от российских беспилотников.
- Европейские государства могут временно предоставить Украине свои имеющиеся комплексы Patriot, поскольку союзники пока отказываются присылать истребители.
Владимир Зеленский объяснил, что сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить страну от ночных атак российских беспилотников. В частности, он хочет заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины в интервью The Guardian.
Читайте также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогают закрыть небо
Что говорит Зеленский о заказе Patriot?
Владимир Зеленский объяснил, что тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить страну от ночных атак российских беспилотников. В то же время Великобритания и другие союзники пока отказываются присылать истребители для патрулирования неба над центральными и западными регионами страны.
На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания накануне холодной и темной зимы, Зеленский ответил:
Этого никогда не бывает достаточно. Достаточно будет тогда, когда война закончится. И когда Путин поймет, что должен остановиться.
Президент Украины подчеркнул, что хотел бы заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. Между тем, по его словам, европейские государства могли бы временно предоставить Украине свои имеющиеся комплексы Patriot.
Переговоры с США по закупке Patriot: что известно?
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с США по закупке дополнительных систем Patriot.
В свою очередь, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что, несмотря на то, что оккупанты увеличивают количество применения баллистических ракет, Patriot – это единственная система, которая гарантированно работает против этого оружия. Поэтому предоставление таких дополнительных систем – на пользу Украине.
В то же время известно, что новые системы Patriot, обещанные Германией, вероятно, уже прибыли в Украину, но их точное количество пока неизвестно.