Зеленский планирует заказать 27 комплексов Patriot у США

Владимир Зеленский объяснил, что сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить страну от ночных атак российских беспилотников. В частности, он хочет заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины в интервью The Guardian.

Читайте также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогают закрыть небо

Что говорит Зеленский о заказе Patriot?

Владимир Зеленский объяснил, что тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить страну от ночных атак российских беспилотников. В то же время Великобритания и другие союзники пока отказываются присылать истребители для патрулирования неба над центральными и западными регионами страны.

На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания накануне холодной и темной зимы, Зеленский ответил:

Этого никогда не бывает достаточно. Достаточно будет тогда, когда война закончится. И когда Путин поймет, что должен остановиться.

Президент Украины подчеркнул, что хотел бы заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. Между тем, по его словам, европейские государства могли бы временно предоставить Украине свои имеющиеся комплексы Patriot.

Переговоры с США по закупке Patriot: что известно?