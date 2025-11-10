Укр Рус
10 листопада, 10:31
2

Зеленський планує замовити 27 комплексів Patriot у США

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Володимир Зеленський планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у США для захисту від російських безпілотників.
  • Європейські держави можуть тимчасово надати Україні свої наявні комплекси Patriot, оскільки союзники поки відмовляються надсилати винищувачі.

Володимир Зеленський пояснив, що співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити країну від нічних атак російських безпілотників. Зокрема, він хоче замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента України в інтерв'ю The Guardian.

Що каже Зеленський про замовлення Patriot?

Володимир Зеленський пояснив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити країну від нічних атак російських безпілотників. Водночас Велика Британія та інші союзники поки відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центральними й західними регіонами країни.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні холодної та темної зими, Зеленський відповів:

Цього ніколи не буває достатньо. Достатньо буде тоді, коли війна закінчиться. І коли Путін зрозуміє, що повинен зупинитися.

Президент України підкреслив, що хотів би замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників. Тим часом за його словами, європейські держави могли б тимчасово надати Україні свої наявні комплекси Patriot.

Переговори зі США щодо закупівлі Patriot: що відомо?

  • Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна веде переговори зі США щодо закупівлі додаткових систем Patriot.

  • Своєю чергою, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що, зважаючи на те, що окупанти збільшують кількість застосування балістичних ракет, то Patriot – це єдина система, яка гарантовано працює проти цієї зброї. Тому надання таких додаткових систем на користь Україні.

  • Водночас відомо, що нові системи Patriot, обіцяні Німеччиною, імовірно, вже прибули в Україну, але їх точна кількість наразі невідома.