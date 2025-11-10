Зеленський планує замовити 27 комплексів Patriot у США
- Володимир Зеленський планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у США для захисту від російських безпілотників.
- Європейські держави можуть тимчасово надати Україні свої наявні комплекси Patriot, оскільки союзники поки відмовляються надсилати винищувачі.
Володимир Зеленський пояснив, що співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити країну від нічних атак російських безпілотників. Зокрема, він хоче замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента України в інтерв'ю The Guardian.
Читайте також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо
Що каже Зеленський про замовлення Patriot?
Володимир Зеленський пояснив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити країну від нічних атак російських безпілотників. Водночас Велика Британія та інші союзники поки відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центральними й західними регіонами країни.
На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні холодної та темної зими, Зеленський відповів:
Цього ніколи не буває достатньо. Достатньо буде тоді, коли війна закінчиться. І коли Путін зрозуміє, що повинен зупинитися.
Президент України підкреслив, що хотів би замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників. Тим часом за його словами, європейські держави могли б тимчасово надати Україні свої наявні комплекси Patriot.
Переговори зі США щодо закупівлі Patriot: що відомо?
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна веде переговори зі США щодо закупівлі додаткових систем Patriot.
Своєю чергою, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що, зважаючи на те, що окупанти збільшують кількість застосування балістичних ракет, то Patriot – це єдина система, яка гарантовано працює проти цієї зброї. Тому надання таких додаткових систем на користь Україні.
Водночас відомо, що нові системи Patriot, обіцяні Німеччиною, імовірно, вже прибули в Україну, але їх точна кількість наразі невідома.