Перед визитом Владимира Зеленского в США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с ним передачу Украине ракет Tomahawk и другие виды поддержки. Поездка президента может определить дальнейшую позицию Вашингтона по войне.

Офицер ВСУ и политолог и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что ждет от визита не ракет, а нового уровня сотрудничества с США. По его мнению, главное это более глубокое привлечение Вашингтона к процессам поддержки Украины в войне против России.

Смотрите также Зеленский получил тайные данные от разведки: эксперты оценили угрозу из Беларуси

США и Россия ведут борьбу за эскалацию

После заявлений Дональда Трампа о возможной передаче Tomahawk Украине активизировалась политическая борьба между Вашингтоном и Москвой. Андрей Ткачук объяснил, что речь идет не только о вооружении, а о соперничестве за влияние и определение дальнейшего темпа войны. Россия уже использовала большинство средств давления, тогда как партнеры Украины еще не привлекли весь потенциал.

Сегодня продолжается борьба за эскалацию. Россияне уже сделали все, что могли, применили против нас все оружие, которое у них было, а мы теперь можем поднимать ставки, потому что они больше не способны предложить ничего нового,

– отметил Ткачук.

Украина пытается использовать этот момент, чтобы закрепить поддержку Соединенных Штатов. Политическая и информационная активность вокруг визита Владимира Зеленского может определить дальнейший уровень участия Вашингтона в войне.

Украина ожидает прорыва в сотрудничестве с США

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон должен показать, насколько США готовы перейти от отдельных решений к системному участию в поддержке Украины. Андрей Ткачук считает, что главный вопрос переговоров не в поставках оружия, а в создании нового формата взаимодействия, который определит роль Соединенных Штатов в войне. Речь уже не об отдельных ракетах, а о политическом партнерстве и гарантиях безопасности.

Не Томагавками едиными. Речь идет об инфраструктурных и политических решениях, которые обеспечат работу этого оружия. Это реальное вовлечение Соединенных Штатов в войну, а не просто поставки техники,

– сказал офицер ВСУ.

Ожидается, что в Вашингтоне Украина сможет согласовать новую модель сотрудничества, которая сделает поддержку стабильной и предсказуемой. Это важный этап для формирования долгосрочных гарантий безопасности и превращения помощи США в полноценное партнерство.

США формируют новую архитектуру безопасности

Андрей Ткачук отметил, что в Вашингтоне Украина рассчитывает не только на политические заявления, а на начало формирования новой системы безопасности с участием Соединенных Штатов. Он пояснил, что эта модель должна стать основой для долгосрочного партнерства и четких правил взаимодействия. Именно на это украинская делегация делает главную ставку во время переговоров.

Я ожидаю, что эта поездка приведет к новой архитектуре безопасности и новой модели взаимодействия с Белым домом Дональда Трампа. Она нужна нам, чтобы сделать отношения с американцами стабильными и предсказуемыми,

– сказал Ткачук.

Он добавил, что важным изменением уже стало решение США снять ограничения на объем помощи Украине. Такой подход может привлечь к поддержке и европейские страны, которые зависят от безопасности на востоке. Новая политика способна будет превратить ситуативную помощь в общую стратегию противодействия России.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне?