Перед візитом Володимира Зеленського до США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з ним передачу Україні ракет Tomahawk та інші види підтримки. Поїздка президента може визначити подальшу позицію Вашингтона щодо війни.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що чекає від візиту не ракет, а нового рівня співпраці зі США. На його думку, головне це глибше залучення Вашингтона до процесів підтримки України у війні проти Росії.

США і Росія ведуть боротьбу за ескалацію

Після заяв Дональда Трампа про можливу передачу Tomahawk Україні активізувалася політична боротьба між Вашингтоном і Москвою. Андрій Ткачук пояснив, що йдеться не лише про озброєння, а про суперництво за вплив і визначення подальшого темпу війни. Росія вже використала більшість засобів тиску, тоді як партнери України ще не залучили увесь потенціал.

Сьогодні триває боротьба за ескалацію. Росіяни вже зробили все що могли, застосували проти нас усю зброю, яка у них була, а ми тепер можемо підіймати ставки, бо вони більше не здатні запропонувати нічого нового,

– зауважив Ткачук.

Україна намагається використати цей момент, щоб закріпити підтримку Сполучених Штатів. Політична й інформаційна активність навколо візиту Володимира Зеленського може визначити подальший рівень участі Вашингтона у війні.

Україна очікує прориву у співпраці зі США

Візит Володимира Зеленського до Вашингтона має показати, наскільки США готові перейти від окремих рішень до системної участі у підтримці України. Андрій Ткачук вважає, що головне питання переговорів не у постачанні зброї, а у створенні нового формату взаємодії, який визначить роль Сполучених Штатів у війні. Мова вже не про окремі ракети, а про політичне партнерство і безпекові гарантії.

Не Томагавками єдиними. Йдеться про інфраструктурні та політичні рішення, які забезпечать роботу цієї зброї. Це реальне залучення Сполучених Штатів у війну, а не просто постачання техніки,

– сказав офіцер ЗСУ.

Очікується, що у Вашингтоні Україна зможе узгодити нову модель співпраці, яка зробить підтримку стабільною та передбачуваною. Це важливий етап для формування довгострокових гарантій безпеки і перетворення допомоги США на повноцінне партнерство.

США формують нову архітектуру безпеки

Андрій Ткачук зазначив, що у Вашингтоні Україна розраховує не лише на політичні заяви, а на початок формування нової системи безпеки з участю Сполучених Штатів. Він пояснив, що ця модель має стати основою для довгострокового партнерства і чітких правил взаємодії. Саме на це українська делегація робить головну ставку під час переговорів.

Я очікую, що ця поїздка приведе до нової архітектури безпеки та нової моделі взаємодії з Білим домом Дональда Трампа. Вона потрібна нам, щоб зробити відносини з американцями стабільними і передбачуваними,

– сказав Ткачук.

Він додав, що важливою зміною вже стало рішення США зняти обмеження на обсяг допомоги Україні. Такий підхід може залучити до підтримки й європейські країни, які залежать від безпеки на сході. Нова політика здатна буде перетворити ситуативну допомогу на спільну стратегію протидії Росії.

