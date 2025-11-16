Зеленский наградил орденами журналистов Лалликана и Гузенко, которых убила Россия

Украинский лидер Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи наградил орденами французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко. Мужчины погибли в результате вооруженной агрессии России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины, где опубликовали соответствующий указ.

Кого из журналистов наградили орденами посмертно?

В сообщении отмечают, что награждение орденами проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины".

Посмертно наградили орденом "За заслуги" III степени французского журналиста из агентства "Hans Lucas" Антони Лалликана. Кроме того, аналогичный орден получил погибший фотограф Константин Гузенко, известный своей работой фотографа в медиапроекте Ukraїner.

Что известно о гибели Лалликана и Гузенко?