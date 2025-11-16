Зеленський нагородив орденами журналістів Лаллікана та Гузенка, яких убила Росія

Український лідер Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородив орденами французького журналіста Антоні Лаллікана та українського фотографа Костянтина Гузенка. Чоловіки загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України, де опублікували відповідний указ.

Кого з журналістів нагородили орденами посмертно?

У повідомленні зазначають, що нагородження орденами проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України".

Посмертно нагородили орденом "За заслуги" III ступеня французького журналіста з агентства "Hans Lucas" Антоні Лаллікана. Крім того, аналогічний орден отримав загиблий фотограф Костянтин Гузенко, відомий своєю роботою фотографа в медіапроєкті Ukraїner.

Що відомо про загибель Лаллікана та Гузенка?