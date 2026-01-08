Зеленский назначил руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской ОВА
- Владимир Зеленский назначил новых глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.
- Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко стали руководителями соответствующих областей.
Владимир Зеленский 8 января подписал указы о назначении глав 4 областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины.
Кто стал новыми руководителями ОВА в 4 областях?
Согласно указу Владимира Зеленского, главой Винницкой областной государственной администрации стала Наталья Заболотная.
Наталья Заболотная стала главой Винницкой ОВА / Скриншот с сайта президента Украины
Главой Днепропетровской области после назначения президентом стал Александр Ганжа.
Александр Ганжа возглавил Днепропетровскую область / Скриншот с сайта президента Украины
В Полтавской области главой ОВА стал Виталий Дякивнич.
Виталий Дякивнич стал главой Полтавской ОВА / Скриншот с сайта президента Украины
А главой Черновицкой областной государственной администрации Зеленский назначил Руслана Осипенко.
Руслан Осипенко возглавил Буковину / Скриншот с сайта президента Украины
Какие еще назначения и увольнения сделал Владимир Зеленский?
Владимир Зеленский 1 января предложил генералу Кириллу Буданову стать главой Офиса Президента Украины. Бывший глава ГУР МО согласился на это предложение и занял новый пост.
Новым главой ГУР Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала Олега Иващенко. Сейчас должность главы СВР остается вакантной.
Также некоторые изменения планируются и в Кабмине. Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины, а Денис Шмыгаль – первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующие назначения должны проголосовать депутаты Верховной Рады.
Кроме того, должность главы СБУ оставил и генерал Василий Малюк. Временным исполняющим обязанности главы службы назначили Евгения Хмару.