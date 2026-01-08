Зеленський призначив очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА
- Володимир Зеленський призначив нових голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.
- Наталя Заболотна, Олександр Ганжа, Віталій Дяківнич та Руслан Осипенко стали очільниками відповідних областей.
Володимир Зеленський 8 січня підписав укази про призначення голів 4 обласних військових адміністрацій. Йдеться про керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.
Хто став новими очільниками ОВА у 4 областях?
Згідно з указом Володимира Зеленського, очільницею Вінницької обласної державної адміністрації стала Наталя Заболотна.
Наталя Заболотна стала очільницею Вінницької ОВА / Скриншот з сайту президента України
Главою Дніпропетровської області після призначення президентом став Олександр Ганжа.
Олександр Ганжа очолив Дніпропетровську область / Скриншот з сайту президента України
У Полтавській області очільником ОВА став Віталій Дяківнич.
Віталій Дяківнич став главою Полтавської ОВА / Скриншот з сайту президента України
А головою Чернівецької обласної державної адміністрації Зеленський призначив Руслана Осипенка.
Руслан Осипенко очолив Буковину / Скриншот з сайту президента України
Які ще призначення та звільнення зробив Володимир Зеленський?
Володимир Зеленський 1 січня запропонував генералу Кирилу Буданову стати очільником Офісу Президента України. Колишній очільник ГУР МО погодився на цю пропозицію та обійняв новий пост.
Новим очільником ГУР Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки, генерала Олега Іващенка. Наразі посада очільника СЗР лишається вакантною.
Також деякі зміни плануються й у Кабміні. Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України, а Денис Шмигаль – першим віцепрем'єром та міністром енергетики. За відповідні призначення мають проголосувати депутати Верховної Ради.
Окрім того, посаду очільника СБУ залишив і генерал Василь Малюк. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби призначили Євгена Хмару.