24 Канал Головні новини Зеленський призначив очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА
8 січня, 19:40
Оновлено - 20:14, 8 січня

Зеленський призначив очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської ОВА

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський призначив нових голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.
  • Наталя Заболотна, Олександр Ганжа, Віталій Дяківнич та Руслан Осипенко стали очільниками відповідних областей.

Володимир Зеленський 8 січня підписав укази про призначення голів 4 обласних військових адміністрацій. Йдеться про керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.

Хто став новими очільниками ОВА у 4 областях?

Згідно з указом Володимира Зеленського, очільницею Вінницької обласної державної адміністрації стала Наталя Заболотна.


Наталя Заболотна стала очільницею Вінницької ОВА / Скриншот з сайту президента України

Главою Дніпропетровської області після призначення президентом став Олександр Ганжа.


Олександр Ганжа очолив Дніпропетровську область / Скриншот з сайту президента України

У Полтавській області очільником ОВА став Віталій Дяківнич.


Віталій Дяківнич став главою Полтавської ОВА / Скриншот з сайту президента України

А головою Чернівецької обласної державної адміністрації Зеленський призначив Руслана Осипенка.


Руслан Осипенко очолив Буковину / Скриншот з сайту президента України

Які ще призначення та звільнення зробив Володимир Зеленський?

  • Володимир Зеленський 1 січня запропонував генералу Кирилу Буданову стати очільником Офісу Президента України. Колишній очільник ГУР МО погодився на цю пропозицію та обійняв новий пост.

  • Новим очільником ГУР Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки, генерала Олега Іващенка. Наразі посада очільника СЗР лишається вакантною.

  • Також деякі зміни плануються й у Кабміні. Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України, а Денис Шмигаль – першим віцепрем'єром та міністром енергетики. За відповідні призначення мають проголосувати депутати Верховної Ради.

  • Окрім того, посаду очільника СБУ залишив і генерал Василь Малюк. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби призначили Євгена Хмару.