Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.

Хто став новими очільниками ОВА у 4 областях?

Згідно з указом Володимира Зеленського, очільницею Вінницької обласної державної адміністрації стала Наталя Заболотна.



Наталя Заболотна стала очільницею Вінницької ОВА / Скриншот з сайту президента України

Главою Дніпропетровської області після призначення президентом став Олександр Ганжа.



Олександр Ганжа очолив Дніпропетровську область / Скриншот з сайту президента України

У Полтавській області очільником ОВА став Віталій Дяківнич.