Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.
Хто став новими очільниками ОВА у 4 областях?
Згідно з указом Володимира Зеленського, очільницею Вінницької обласної державної адміністрації стала Наталя Заболотна.
Наталя Заболотна стала очільницею Вінницької ОВА / Скриншот з сайту президента України
Главою Дніпропетровської області після призначення президентом став Олександр Ганжа.
Олександр Ганжа очолив Дніпропетровську область / Скриншот з сайту президента України
У Полтавській області очільником ОВА став Віталій Дяківнич.