Він назвав, які це області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Які області отримають нових голів ОВА?

Нових голів ОВА, згідно з указами, отримають Полтавська, Чернівецька, Вінницька та Дніпропетровська області.

Також погоджено кандидатуру на Тернопільську область.

Раніше з'явилася інформація, що Тернопільську ОВА може очолити мер Чорткова Володимир Шматько. Однак сам Шматько заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Навіщо Зеленський змінює керівників ОВА?