Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины.

Смотрите также Готовые указы о назначении новых глав ОГА: Зеленский назвал области

Кто стал новыми руководителями ОВА в 4 областях?

Согласно указу Владимира Зеленского, главой Винницкой областной государственной администрации стала Наталья Заболотная.

Наталья Заболотная возглавила Винницкую область
Наталья Заболотная стала главой Винницкой ОВА / Скриншот с сайта президента Украины

Главой Днепропетровской области после назначения президентом стал Александр Ганжа.

Александр Ганжа возглавил Днепропетровскую область
Александр Ганжа возглавил Днепропетровскую область / Скриншот с сайта президента Украины

В Полтавской области главой ОВА стал Виталий Дякивнич.

Виталий Дякивнич возглавил Полтавскую область
Виталий Дякивнич стал главой Полтавской ОВА / Скриншот с сайта президента Украины

А главой Черновицкой областной государственной администрации Зеленский назначил Руслана Осипенко.

Руслан Осипенко возглавил Буковину
Руслан Осипенко возглавил Буковину / Скриншот с сайта президента Украины

Какие еще назначения и увольнения сделал Владимир Зеленский?

  • Владимир Зеленский 1 января предложил генералу Кириллу Буданову стать главой Офиса Президента Украины. Бывший глава ГУР МО согласился на это предложение и занял новый пост.

  • Новым главой ГУР Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала Олега Иващенко. Сейчас должность главы СВР остается вакантной.

  • Также некоторые изменения планируются и в Кабмине. Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины, а Денис Шмыгаль – первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующие назначения должны проголосовать депутаты Верховной Рады.

  • Кроме того, должность главы СБУ оставил и генерал Василий Малюк. Временным исполняющим обязанности главы службы назначили Евгения Хмару.