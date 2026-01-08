Владимир Зеленский 1 января предложил генералу Кириллу Буданову стать главой Офиса Президента Украины. Бывший глава ГУР МО согласился на это предложение и занял новый пост.

Также некоторые изменения планируются и в Кабмине. Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины, а Денис Шмыгаль – первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующие назначения должны проголосовать депутаты Верховной Рады.