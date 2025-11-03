Укр Рус
3 ноября, 19:13
4

Будет больше ответственности: Зеленский внес изменения в СНБО

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Зеленский увеличил численность работников СНБО до 252, что на 15 больше, чем раньше.
  • Новая структура СНБО будет сосредоточена на ключевых направлениях национальной безопасности.

Владимир Зеленский внес изменения в работу СНБО, в частности, увеличил количество сотрудников. Секретарь СНБО Рустем Умеров объяснил, для чего это сделано.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента и телеграм-канал Рустема Умерова.

Как изменили СНБО и что это даст?

Указ Зеленского №816/2025 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" предусматривает определенные изменения для СНБО. Он вступает в силу с 3 ноября.

Президент утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО – 252 штатные единицы. Таким образом, она выросла, ведь раньше их было 237.

Также утверждена структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • первые заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • руководитель Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • первый заместитель руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • заместители руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • служба руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Департамент внутренней безопасности;
  • Департамент массовой информации;
  • Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной безопасности;
  • Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;
  • Департамент по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;
  • Служба обеспечения Главного ситуационного центра Украины и развития информационных технологий;
  • Департамент по вопросам внешней безопасности и разведки;
  • Департамент по вопросам стратегического диалога и послевоенного урегулирования;
  • Департамент по вопросам экономической, финансовой безопасности и по вопросам санкций;
  • Департамент по вопросам критической инфраструктуры и энергетической безопасности;
  • Департамент по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Департамент по вопросам гуманитарной безопасности и координации кризисного реагирования;
  • Департамент по вопросам международного сотрудничества;
  • служба бухгалтерского учета и финансового обеспечения;
  • служба организационного и документального обеспечения;
  • административно-хозяйственная служба;
  • служба управления персоналом;
  • юридическая служба;
  • служба режимно-секретной работы;
  • главный государственный аудитор;
  • главный специалист по внутреннему контролю.

Интересно! С 14 октября первым заместителем секретаря СНБО является Евгений Острянский. Он офицер с более чем 30-летним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.

Это решение не только об организационных изменениях. Это – об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат, 
– прокомментировал Рустем Умеров.

Он пояснил, что государство меняет подход: должно быть меньше бюрократии и больше системности, скорости и ответственности.

"Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – акцентировал чиновник.

Новая структура СНБО будет сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности: война и победа, развитие оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасность и информационная политика, экономическая и энергетическая безопасность, внешняя и внутренняя безопасность.

