3 листопада, 19:13
Буде більше відповідальності: Зеленський вніс зміни в РНБО

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський збільшив чисельність працівників РНБО до 252, що на 15 більше, ніж раніше.
  • Нова структура РНБО буде зосереджена на ключових напрямках національної безпеки.

Володимир Зеленський вніс зміни в роботу РНБО, зокрема, збільшив кількість співробітників. Секретар РНБО Рустем Умєров пояснив, для чого це зроблено.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента та телеграм-канал Рустема Умерова

Як змінили РНБО і що це дасть? 

Указ Зеленського №816/2025 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" передбачає певні зміни для РНБО. Він набирає чинності з 3 листопада. 

Президент затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО – 252 штатні одиниці. Таким чином, вона зросла, адже раніше їх було 237. 

Також затверджено структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України: 

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України;
  • перші заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
  • перший заступник керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
  • заступники керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
  • служба секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • служба керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
  • служба з питань стратегічного планування та аналізу;
  • Департамент внутрішньої безпеки;
  • Департамент масової інформації;
  • Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної безпеки;
  • Департамент з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
  • Департамент з питань інформаційної безпеки і кіберзахисту;
  • Служба забезпечення Головного ситуаційного центру України та розвитку інформаційних технологій;
  • Департамент з питань зовнішньої безпеки і розвідки;
  • Департамент з питань стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;
  • Департамент з питань економічної, фінансової безпеки та з питань санкцій;
  • Департамент з питань критичної інфраструктури та енергетичної безпеки;
  • Департамент з питань державної і громадської безпеки;
  • Департамент з питань гуманітарної безпеки та координації кризового реагування;
  • Департамент з питань міжнародного співробітництва;
  • служба бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення;
  • служба організаційного та документального забезпечення;
  • адміністративно-господарська служба;
  • служба управління персоналом;
  • юридична служба;
  • служба режимно-секретної роботи;
  • головний державний аудитор;
  • головний спеціаліст із внутрішнього контролю. 

Цікаво! З 14 жовтня першим заступником секретаря РНБО є Євген Острянський. Він офіцер із понад 30-річним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. 

Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат, 
– прокоментував Рустем Умеров. 

Він пояснив, що держава змінює підхід: має бути менше бюрократії, натомість більше системності, швидкості й відповідальності. 

"Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", – акцентував посадовець. 

Нова структура РНБО буде сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека. 

