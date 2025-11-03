Буде більше відповідальності: Зеленський вніс зміни в РНБО

Володимир Зеленський вніс зміни в роботу РНБО, зокрема, збільшив кількість співробітників. Секретар РНБО Рустем Умєров пояснив, для чого це зроблено.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента та телеграм-канал Рустема Умерова.

Як змінили РНБО і що це дасть?

Указ Зеленського №816/2025 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" передбачає певні зміни для РНБО. Він набирає чинності з 3 листопада.

Президент затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО – 252 штатні одиниці. Таким чином, вона зросла, адже раніше їх було 237.

Також затверджено структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України:

секретар Ради національної безпеки і оборони України;

перші заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

перший заступник керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

заступники керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

служба секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

служба керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

служба з питань стратегічного планування та аналізу;

Департамент внутрішньої безпеки;

Департамент масової інформації;

Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної безпеки;

Департамент з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

Департамент з питань інформаційної безпеки і кіберзахисту;

Служба забезпечення Головного ситуаційного центру України та розвитку інформаційних технологій;

Департамент з питань зовнішньої безпеки і розвідки;

Департамент з питань стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;

Департамент з питань економічної, фінансової безпеки та з питань санкцій;

Департамент з питань критичної інфраструктури та енергетичної безпеки;

Департамент з питань державної і громадської безпеки;

Департамент з питань гуманітарної безпеки та координації кризового реагування;

Департамент з питань міжнародного співробітництва;

служба бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення;

служба організаційного та документального забезпечення;

адміністративно-господарська служба;

служба управління персоналом;

юридична служба;

служба режимно-секретної роботи;

головний державний аудитор;

головний спеціаліст із внутрішнього контролю.

Цікаво! З 14 жовтня першим заступником секретаря РНБО є Євген Острянський. Він офіцер із понад 30-річним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат,

– прокоментував Рустем Умеров.

Він пояснив, що держава змінює підхід: має бути менше бюрократії, натомість більше системності, швидкості й відповідальності.

"Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", – акцентував посадовець.

Нова структура РНБО буде сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека.

