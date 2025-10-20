"Наша позиция логична": Зеленский на примере двух Корей объяснил, как видит перемирие с Россией
- Зеленский заявил, что Украине нет смысла нарушать перемирие, если будут гарантии безопасности, что Путин не нападет снова.
- Президент привел пример войны Корей.
На днях Владимир Зеленский посетил США. Американцы передали ему тревоги россиян по поводу прекращения огня.
Мол, оккупанты опасаются, что Украина использует паузу в боевых действиях для подготовки к наступлению. Об этом президент сказал на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.
При каких условиях прекращение огня должно сработать?
Владимир Зеленский отметил, что Украине нет смысла нарушать перемирие, если она получит гарантии безопасности и будет реальное завершение войны.
Политик привел пример с Южной и Северной Кореями. Между странами не существует финального мирного соглашения. Первая получила гарантии безопасности США и развилась в крутую страну.
Президент объяснил, что если будет достигнуто фундаментальное соглашение, которое пройдет долгий путь согласований, то никто не станет нарушать его условия – это было бы бессмысленно. Если же пока нет мирного соглашения, но есть прекращение огня и надежные гарантии, что Путин не возобновит наступление, то нет смысла это нарушать.
"Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры", – подчеркнул Зеленский.
Что известно об идее прекращения огня в Украине?
- Администрация Дональда Трампа в первые месяцы своего правления настояла на немедленном прекращении огня в Украине. После того, как будет достигнуто перемирие, должны уже начаться переговоры по мирному соглашению.
- Если Украина поддержала предложение Вашингтона, то Россия выступала против.
- Оккупанты заявляли, что сначала должно быть подписано всеобъемлющее соглашение о мире, а уже тогда можно прекращать огонь. На некоторое время Владимиру Путину удалось склонить Дональда Трампа к этой идее. После саммита на Аляске 15 августа президент США согласился, что сначала надо подготовить соглашение, а потом останавливать боевые действия.
- Через несколько месяцев спустя американский лидер снова вернулся к своему первоначальному требованию – прекращения огня на линии соприкосновения.