Днями Володимир Зеленський відвідав США. Американці переказали йому тривоги росіян з приводу припинення вогню.

Мовляв, окупанти побоюються, що Україна використає паузу у бойових діях для підготовки до наступу. Про це президент сказав на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до США, передає 24 Канал.

За яких умов припинення вогню має спрацювати?

Володимир Зеленський наголосив, що Україні немає сенсу порушувати перемир'я, якщо вона отримає гарантії безпеки та буде реальне завершення війни.

Політик навів приклад з Південною і Північною Кореями. Між країнами не існує фінальної мирної угоди. Перша отримала гарантії безпеки США і розвинулась в круту країну.

Президент пояснив, що якщо буде досягнута фундаментальна угода, яка пройде довгий шлях погоджень, то ніхто не стане порушувати її умови – це було б безглуздо. Якщо ж поки немає мирної угоди, але є припинення вогню та надійні гарантії, що Путін не відновить наступ, то немає сенсу це порушувати.

"Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів", – наголосив Зеленськийю

Що відомо про ідею припинення вогню в Україні?