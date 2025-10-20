"Наша позиція логічна": Зеленський на прикладі двох Корей пояснив, як бачить перемир'я з Росією
- Зеленський заявив, що Україні немає сенсу порушувати перемир'я, якщо будуть гарантії безпеки, що Путін не нападе знову.
- Президент навів приклад війни Корей.
Днями Володимир Зеленський відвідав США. Американці переказали йому тривоги росіян з приводу припинення вогню.
Мовляв, окупанти побоюються, що Україна використає паузу у бойових діях для підготовки до наступу. Про це президент сказав на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до США, передає 24 Канал.
За яких умов припинення вогню має спрацювати?
Володимир Зеленський наголосив, що Україні немає сенсу порушувати перемир'я, якщо вона отримає гарантії безпеки та буде реальне завершення війни.
Політик навів приклад з Південною і Північною Кореями. Між країнами не існує фінальної мирної угоди. Перша отримала гарантії безпеки США і розвинулась в круту країну.
Президент пояснив, що якщо буде досягнута фундаментальна угода, яка пройде довгий шлях погоджень, то ніхто не стане порушувати її умови – це було б безглуздо. Якщо ж поки немає мирної угоди, але є припинення вогню та надійні гарантії, що Путін не відновить наступ, то немає сенсу це порушувати.
"Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів", – наголосив Зеленськийю
Що відомо про ідею припинення вогню в Україні?
- Адміністрація Дональда Трампа у перші місяці свого владарювання наполягла на негайному припиненні вогню в Україні. Опісля того, як буде досягнуте перемир'я, мають вже початися перегвори щодо мирної угоди.
- Якщо Україна підтримала пропозицію Вашингтона, то Росія виступала проти.
- Окупанти заявляли, що спершу має бути підписана всеохопна угода про мир, а вже тоді можна припиняти вогонь. На певний час Володимиру Путіну вдалося схилити Дональда Трампа до цієї ідеї. Після саміту на Алясці 15 серпня президент США погодився, що спочатку треба підготувати угоду, а потім зупиняти бойові дії.
- За кілька місяців потому американський лідер знову повернувся до своєї початкової вимоги – припинення вогню на лінії зіткнення.