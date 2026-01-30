Идут атаки на ТЭЦ в Киеве, а Patriot – пустой: Зеленский объяснил резкую речь в Давосе
- Зеленский раскритиковал Европу на экономическом форуме в Давосе за нерешительность.
- Президент отметил проблемы с поставками ракет для системы Patriot, что делает украинские города уязвимыми к российским атакам на энергетическую инфраструктуру.
Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский сокрушительно критиковал Европу за ее нерешительность и бездействие. Президент указывал на то, что европейцы не могут защитить свои ценности и запаздывают с реальными действиями.
Во время общения с журналистами Зеленский объяснил, чем были обусловлены его резкие слова во время выступления в Давосе, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский ответил, прекратит ли Украина атаки на российские НПЗ во время энергетического перемирия
Почему Зеленский критиковал Европу в Давосе?
Для Украины война и постоянные атаки на критическую инфраструктуру – ежедневная угроза, тогда как в Европе и Америке ситуация кажется значительно более спокойной и эмоционально отдаленной.
Президент приводит пример: в Киеве во время ракетных ударов по электростанциям дивизионы противоракетной обороны, которые должны были бы защищать город, стоят пустыми. Ракеты, которыми должны были бы их пополнить, приходят с опозданием.
У нас в Украине российские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, а я знаю, что дивизионы против баллистических ударов пустые. Просто пустые. Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики; я знаю, что стоит Patriot; и я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты,
– объясняет политик.
То, что он публично констатирует замедление поставок вооружения – это не обвинения, а фактическое сообщение о ситуации, в которой оказалась Украина.
Зеленский объясняет, что США не передают ракеты бесплатно – их закупку оплачивает Европа. Если деньги не поступают вовремя, ракеты просто не доходят до Украины. Он отмечает, что не обвиняет кого-то конкретно, а лишь фиксирует реальное положение дел.
По его мнению, партнеры должны быть с Украиной в одном информационном и эмоциональном поле – только тогда решения будут приниматься быстро и действовать на практике.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на дилемму в Европе: часть стран предоставляет Украине безвозмездную помощь и ставит вопрос, стоит ли финансировать американское оружие, если США его продают. Логика в этом есть, но она не работает в моменте, когда по Украине летят баллистические ракеты, а собственного производства ракет для систем Patriot у Европы нет. В таких ситуациях подобные решения могут быть оправданными стратегически, но для конкретной ночи и реальной угрозы блэкаута они становятся мучительными и опасными для людей.
Последние новости о военной помощи Украине
- В 2026 году Франция готовит для передачи Украине дополнительные французские самолеты, авиабомбы и ракеты, которые используются в системах противовоздушной обороны.
- Германия передала Украине 9 систем IRIS-T и вскоре ожидается поставка новых комплексов.
- Президент Украины Зеленский и президент США Трамп договорились о поставках ракет для систем Patriot для усиления украинской ПВО. После часовой беседы в Давосе с Трампом Зеленский сообщил, что получил подтверждение о передаче определенного количества ракет, не раскрывая точных цифр.