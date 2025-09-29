26 сентября Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений об Украине. В частности, самопровозглашенный президент Беларуси предложил себя в качестве посредника на переговорах Зеленского и Путина. Также он выразил желание встретиться с украинским лидером.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ему есть что сказать Зеленскому. По мнению белорусского диктатора, "пришло время руководителям трех славянских государств сесть и договориться о завершении этой непонятной войны", передает 24 Канал.

Как Зеленский ответил на предложение Лукашенко?

Владимир Зеленский отреагировал на предложение Лукашенко во время Варшавского форума по безопасности. Украинский президент отметил, что ему трудно комментировать слова белорусского руководителя. Он назвал Лукашенко "старым дедом", который "живет в своем мире".

Он в своем мире, но Путин иногда наведывается, и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать,

– сказал Зеленский.

Он также призвал Лукашенко помнить, что его страна независимая.

Напомним, что, кроме предложения встретиться, диктатор Беларуси призвал Зеленского принять "очень хорошее предложение" по завершению войны с Россией. Мол, если политик не сделает этого сейчас, то может потерять всю Украину.

Что известно о последних заявлениях Лукашенко?