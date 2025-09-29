26 вересня Олександр Лукашенко виступив із низкою заяв про Україну. Зокрема, самопроголошений президент Білорусі запропонував себе як посередника на переговорах Зеленського та Путіна. Також він висловив бажання зустрітися з українським лідером.

Олександр Лукашенко наголосив, що йому є що сказати Зеленському. На думку білоруського диктатора, "настав час керівникам трьох слов'янських держав сісти й домовитися про завершення цієї незрозумілої війни", передає 24 Канал.

Як Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка?

Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Лукашенка під час Варшавського безпекового форуму. Український президент зауважив, що йому важко коментувати слова білоруського очільника. Він назвав Лукашенка "старим дідом", який "живе у своєму світі".

Він у своєму світі, але Путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати,

– сказав Зеленський.

Він також закликав Лукашенка пам'ятати, що його країна незалежна.

Нагадаємо, що, окрім пропозиції зустрітися, диктатор Білорусі закликав Зеленського прийняти "дуже хорошу пропозицію" щодо завершення війни з Росією. Мовляв, якщо політик не зробить цього зараз, то може втратити всю Україну.

Що відомо про останні заяви Лукашенка?