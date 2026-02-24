Зеленский впервые показал свой бункер: как выглядит убежище президента
- Глава государства раскрыл, как и где функционировали власти в первые дни полномасштабной войны.
- Он рассказал, в частности, и о своем кабинете в бункере на Банковой.
За все время полномасштабной российско-украинской войны Владимир Зеленский впервые рассказал, где находился в первые дни вторжения и как важнейшие решения для всей страны принимали прямо под землей.
В своем обращении глава государства показал невиданный доселе объект – бункер на Банковой. Именно там проводились совещания с военными, звонки к партнерам и рабочие встречи высшего руководства страны.
Что рассказал Зеленский о своем тайнике?
Во время видеообращения президент Украины прошелся тоннелями укрытия, где в начале полномасштабного вторжения сосредоточилось все военно-политическое руководство государства. Здесь заседали, в частности представители Верховной Рады и Кабинета Министров.
Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пустой, понятно. А в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям,
– рассказал Зеленский.
Он добавил, что именно в этом бункере решались критические вопросы вооружения, обеспечения заблокированных россиянами городов необходимой гуманитарной помощью, проходили ежедневные совещания с военными. Происходил поиск решений, чтобы Украина выстояла.
Как выглядит бункер Зеленского: смотрите скриншоты
Владимир Зеленский рассказал также о своем собственном кабинете в бункере на Банковой. Именно там он провел первые разговоры с мировыми лидерами, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
Глава государства показал и протяженный тоннель в бункере, которым перемещались в начале войны.
Тоннель в бункере Зеленского / Скриншот
И даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце,
– подчеркнул президент.
А где расположены бункеры российского президента Путина?
Кремлевский диктатор, по сообщениям, выстроил по всей России сеть целую засекреченных укрытий – от подземных объектов в Кремле до комплексов в Ново-Огарево, на Урале и на побережье Черного моря.
Эти сооружения якобы оборудованы автономными системами вентиляции, запасами воды и рассчитаны на выдерживание ядерного удара, хотя Кремль официально отрицает их существование. После начала полномасштабной войны против Украины темпы строительства таких объектов выросли, а воздушное пространство над отдельными районами перекрыли.
Один из самых глубоких бункеров может находиться непосредственно под Кремлем на глубине до 200 метров.
Еще одно вероятное укрытие связывают с резиденцией Путина вблизи Геленджика на Черном море. Об этом объекте впервые широко заговорили после расследования Алексея Навального, которое привлекло внимание к масштабам и стоимости комплекса и вызвало появление новых деталей относительно его назначения.