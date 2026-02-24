Зеленський вперше показав свій бункер: який вигляд має сховок президента

За весь час повномасштабної російсько-української війни Володимир Зеленський вперше розповів, де перебував у перші дні вторгнення та як найважливіші рішення для всієї країни ухвалювали просто під землею.

У своєму зверненні глава держави показав небачений досі об'єкт – бункер на Банковій. Саме там проводили наради з військовими, дзвінки до партнерів та робочі зустрічі вищого керівництва країни.

Що розповів Зеленський про свій сховок?

Під час відеозвернення президент України пройшовся тунелями укриття, де на початку повномасштабного вторгнення зосередилося все військово-політичне кервництво держави. Тут засідали, зокрема представники Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Багато що робилось саме тут. Ми ніколи раніше не показували цей об'єкт. Зараз він порожній, зрозуміло. А на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей,

– розповів Зеленський.

Він додав, що саме в цьому бункері розв'язували критичні питання озброєння, забезпечення заблокованих росіянами міст необхідною гуманітарною допомогою, проходили щоденні наради з військовими. Відбувався пошук рішень, аби Україна вистояла.

Який вигляд має бункер Зеленського: дивіться скриншоти

Володимир Зеленський розповів також про свій власний кабінет у бункері на Банкові. Саме там він провів перші розмови зі світовими лідерами, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

Глава держави показав і протяжний тунель у бункері, яким переміщувалися на початку війни.



Тунель у бункері Зеленського / Скриншот

І навіть в цьому протяжному тонелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, яку Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце,

– наголосив президент.

А де розташовані бункери російського президента Путіна?