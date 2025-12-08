Зеленский покинул Даунинг-стрит
Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, провел переговоры с лидерами европейских стран в Лондоне. После встречи президент Украины покинул резиденцию британского премьера. Политики не дали журналистам комментариев.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что известно о встрече на Даунинг-стрит?
Владимир Зеленский покинул Даунинг-стрит после очередных переговоров по Украине.
Как обычно, перед отъездом его тепло обнял Кир Стармер.
Отметим, что первыми после встречи резиденцию Стармера покинули президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Перед этим политики вышли из здания №10 для совместного фото. Они лишь обменялись рукопожатиями и отказались давать комментарии для прессы.
Источник из Елисейского дворца сообщил, что сегодняшняя встреча в Лондоне "позволила продолжить координацию" по американскому мирному плану и роли Европы в нем.
При этом работа над ключевыми пунктами продолжается. В частности, остаются открытыми вопросы надежных гарантий безопасности и планов послевоенного восстановления Украины.
Какие заявления сделали европейские лидеры?
По прибытию в лондонскую резиденцию Стармера политики выразили поддержку Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что эти дни могут стать решающими для всей Европы.
Эммануэль Макрон отметил, что все участники саммита поддерживают Украину и мирное урегулирование конфликта. Он добавил, что у европейских лидеров есть разные сценарии действий в зависимости от обстоятельств.
Со своей стороны премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для Украины крайне важно достичь справедливого и долгосрочного мира.