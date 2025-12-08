Зеленський покинув Даунінг-стріт

Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, провів перемовини з лідерами європейських країн у Лондоні. Після зустрічі президент України залишив резиденцію британського прем'єра. Політики не надали журналістам коментарів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що відомо про зустріч на Даунінг-стріт?

Володимир Зеленський залишив Даунінг-стріт після чергових переговорів щодо України.

Як зазвичай, перед від’їздом його тепло обійняв Кір Стармер.

Президент України покинув резиденцію британського прем'єра

Зазначимо, що першими після зустрічі покинули резиденцію Стармера президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Перед цим політики вийшли з будівлі №10 для спільного фото. Вони лише обмінялися рукостисканнями й відмовилися давати коментарі для преси.

Джерело з Єлисейського палацу повідомило, що сьогоднішня зустріч у Лондоні "дозволила продовжити координацію" щодо американського мирного плану та ролі Європи у ньому.

Водночас робота над його ключовими пунктами продовжується. Зокрема залишаються відкритими питання надійних гарантій безпеки та планів післявоєнного відновлення України.

Які заяви зробили європейські лідери?