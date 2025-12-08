Зеленський покинув Даунінг-стріт
- Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн.
- Після зустрічі він поїхав із резиденції прем'єр-міністра Великої Британії.
Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, провів перемовини з лідерами європейських країн у Лондоні. Після зустрічі президент України залишив резиденцію британського прем'єра. Політики не надали журналістам коментарів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Що відомо про зустріч на Даунінг-стріт?
Володимир Зеленський залишив Даунінг-стріт після чергових переговорів щодо України.
Як зазвичай, перед від’їздом його тепло обійняв Кір Стармер.
Президент України покинув резиденцію британського прем'єра: дивіться відео
Зазначимо, що першими після зустрічі покинули резиденцію Стармера президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Перед цим політики вийшли з будівлі №10 для спільного фото. Вони лише обмінялися рукостисканнями й відмовилися давати коментарі для преси.
Джерело з Єлисейського палацу повідомило, що сьогоднішня зустріч у Лондоні "дозволила продовжити координацію" щодо американського мирного плану та ролі Європи у ньому.
Водночас робота над його ключовими пунктами продовжується. Зокрема залишаються відкритими питання надійних гарантій безпеки та планів післявоєнного відновлення України.
Які заяви зробили європейські лідери?
По прибуттю до лондонської резиденції Стармера політики висловили підтримку Україні. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що ці дні можуть стати вирішальними для всієї Європи.
Еммануель Макрон наголосив, що всі учасники саміту підтримують Україну та мирне врегулювання конфлікту. Він додав, що європейські лідери мають різні сценарії дій на випадок різних обставин.
Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що для України критично важливо досягти справедливого та тривалого миру.