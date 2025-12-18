Это поставило точку, – Зеленский рассказал, как визит в Купянск повлиял на переговоры

Владимир Зеленский на днях посетил Купянск, что на Харьковщине. Он заявил, что его поездка "сильно" повлияла на переговоры с партнерами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Как отреагировали партнеры на визит в Купянск?

Президент Зеленский посетил Купянск на Харьковщине откуда записал видеообращение. Он отметил, что его поездка имела важное значение для переговоров.

По словам Зеленского, визит повлиял как на партнеров из США, так и на европейских союзников. Они высоко оценили украинских воинов и присутствие президента на фронте.

Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично – это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях,

– сказал лидер Украины.

Зеленский отметил, что его визит "сильно" повлиял на переговоры с американской и европейской сторонами.

Кроме того, там он лично наградил военных в день Сухопутных войск ВСУ.

