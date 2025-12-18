Это поставило точку, – Зеленский рассказал, как визит в Купянск повлиял на переговоры
- Владимир Зеленский посетил Купянск, что повлияло на переговоры с международными партнерами.
- Партнеры из США и Европы высоко оценили воинов и присутствие Зеленского на фронте.
Владимир Зеленский на днях посетил Купянск, что на Харьковщине. Он заявил, что его поездка "сильно" повлияла на переговоры с партнерами.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Численность армии 800 тысяч и 5 статья НАТО, – Зеленский рассказал о гарантиях безопасности
Как отреагировали партнеры на визит в Купянск?
Президент Зеленский посетил Купянск на Харьковщине откуда записал видеообращение. Он отметил, что его поездка имела важное значение для переговоров.
По словам Зеленского, визит повлиял как на партнеров из США, так и на европейских союзников. Они высоко оценили украинских воинов и присутствие президента на фронте.
Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично – это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях,
– сказал лидер Украины.
Зеленский отметил, что его визит "сильно" повлиял на переговоры с американской и европейской сторонами.
Кроме того, там он лично наградил военных в день Сухопутных войск ВСУ.
Мирные переговоры: последние новости
Украинская делегация отправилась в США для переговоров в Майами 19 – 20 декабря. Там будут обсуждать 20-пунктный мирный план, гарантии безопасности для Украины и восстановление после войны.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что пока нет подтверждения от России об отказе от мирного соглашения.
По данным ISW, Кремль стремится подписать мирное соглашение без гарантий безопасности. Таким образом Россия оставляет возможность для будущих нападений на Украину.