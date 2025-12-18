Це поставило крапку, – Зеленський розповів, як візит до Куп'янська вплинув на перемовини
- Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ, що вплинуло на переговори з міжнародними партнерами.
- Партнери з США та Європи високо оцінили воїнів та присутність Зеленського на фронті.
Володимир Зеленський днями відвідав Куп'янськ, що на Харківщині. Він заявив, що його поїздка "сильно" вплинула на переговори з партнерами.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Як відреагували партнери на візит до Куп'янська?
Президент Зеленський відвідав Куп'янськ на Харківщині звідки записав відеозвернення. Він наголосив, що його поїздка мала важливе значення для переговорів.
За словами Зеленського, візит вплинув як на партнерів з США, так і на європейських союзників. Вони високо оцінили українських воїнів і присутність президента на фронті.
Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто – це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території,
– сказав лідер України.
Зеленський зазначив, що його візит "сильно" вплинув на перемовини з американською та європейською сторонами.
Крім того, там він особисто нагородив військових у день Сухопутних військ ЗСУ.
Мирні переговори: останні новини
Українська делегація вирушила до США для переговорів у Маямі 19 – 20 грудня. Там обговорюватимуть 20-пунктний мирний план, безпекові гарантії для України та відбудову після війни.
Водночас Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає підтвердження від Росії про відмову від мирної угоди.
За даними ISW, Кремль прагне підписати мирну угоду без гарантій безпеки. Таким чином Росія залишає можливість для майбутніх нападів на Україну.