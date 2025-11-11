Зеленский анонсировал специальную Ставку: чего она будет касаться

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение специальной Ставки верховного главнокомандующего. Он планирует провести ее уже через несколько дней.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лидера страны, который рассказал об этом во время своего ежедневного обращения.

Что известно о Ставке?

Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.

Президент уточнил, что заседание будет посвящено вопросам прифронтовых городов.

В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам,

– сообщил он.

