Зеленский анонсировал специальную Ставку: чего она будет касаться
- Владимир Зеленский на днях планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.
- Президент сообщил, чего она будет касаться.
Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение специальной Ставки верховного главнокомандующего. Он планирует провести ее уже через несколько дней.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лидера страны, который рассказал об этом во время своего ежедневного обращения.
Что известно о Ставке?
Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.
Президент уточнил, что заседание будет посвящено вопросам прифронтовых городов.
В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам,
– сообщил он.
Зеленский прибыл в Херсон: что известно
Напомним, что о предстоящей Ставке Зеленский сообщил, находясь с визитом в Херсоне.
Президент посетил Херсон в третью годовщину освобождения города от российской оккупации.
Лидер страны также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. Также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По его словам, определили основные направления для защиты.