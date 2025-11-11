Зеленський анонсував спеціальну Ставку: чого вона стосуватиметься
- Володимир Зеленський днями планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.
- Президент повідомив, чого вона стосуватиметься.
Президент Володимир Зеленський анонсував проведення спеціальної Ставки верховного головнокомандувача. Він планує провести її вже через декілька днів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на лідера країни, який розповів про це під час свого щоденного звернення.
Що відомо про Ставку?
Володимир Зеленський вже у цю п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.
Президент уточнив, що засідання буде присвячене питанням прифронтових міст.
У п'ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст,
– повідомив він.
Зеленський прибув в Херсон: що відомо
Нагадаємо, що про майбутню Ставку Зеленський повідомив, перебуваючи з візитом у Херсоні.
Президент відвідав Херсон у третю річницю визволення міста від російської окупації.
Лідер країни також повідомив, що провів нараду з особами, які відповідають за безпеку у регіоні. Також були присутні військові Сил безпілотних систем. За його словами, визначили основні напрямки для захисту.