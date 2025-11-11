Зеленський анонсував спеціальну Ставку: чого вона стосуватиметься

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення спеціальної Ставки верховного головнокомандувача. Він планує провести її вже через декілька днів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на лідера країни, який розповів про це під час свого щоденного звернення.

Що відомо про Ставку?

Володимир Зеленський вже у цю п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.

Президент уточнив, що засідання буде присвячене питанням прифронтових міст.

У п'ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст,

– повідомив він.

