Про це пише 24 Канал із посиланням на лідера країни, який розповів про це під час свого щоденного звернення.

Що відомо про Ставку?

Володимир Зеленський вже у цю п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.

Президент уточнив, що засідання буде присвячене питанням прифронтових міст.

У п'ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст,

– повідомив він.

Зеленський прибув в Херсон: що відомо