Що відомо про Ставку?
Володимир Зеленський вже у цю п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача.
Президент уточнив, що засідання буде присвячене питанням прифронтових міст.
У п'ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст,
– повідомив він.
Зеленський прибув в Херсон: що відомо
Нагадаємо, що про майбутню Ставку Зеленський повідомив, перебуваючи з візитом у Херсоні.
Президент відвідав Херсон у третю річницю визволення міста від російської окупації.
Лідер країни також повідомив, що провів нараду з особами, які відповідають за безпеку у регіоні. Також були присутні військові Сил безпілотних систем. За його словами, визначили основні напрямки для захисту.