Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лидера страны, который рассказал об этом во время своего ежедневного обращения.

Что известно о Ставке?

Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.

Президент уточнил, что заседание будет посвящено вопросам прифронтовых городов.

В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам,
– сообщил он.

Зеленский прибыл в Херсон: что известно

  • Напомним, что о предстоящей Ставке Зеленский сообщил, находясь с визитом в Херсоне.

  • Президент посетил Херсон в третью годовщину освобождения города от российской оккупации.

  • Лидер страны также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. Также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По его словам, определили основные направления для защиты.