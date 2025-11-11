Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лидера страны, который рассказал об этом во время своего ежедневного обращения.

Смотрите также Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория․ Как три года назад освобождали Херсон

Что известно о Ставке?

Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.

Президент уточнил, что заседание будет посвящено вопросам прифронтовых городов.

В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам,

– сообщил он.

Зеленский прибыл в Херсон: что известно