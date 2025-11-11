Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лидера страны, который рассказал об этом во время своего ежедневного обращения.
Что известно о Ставке?
Владимир Зеленский уже в эту пятницу, 14 ноября, планирует провести специальную Ставку верховного главнокомандующего.
Президент уточнил, что заседание будет посвящено вопросам прифронтовых городов.
В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам,
– сообщил он.
Зеленский прибыл в Херсон: что известно
Напомним, что о предстоящей Ставке Зеленский сообщил, находясь с визитом в Херсоне.
Президент посетил Херсон в третью годовщину освобождения города от российской оккупации.
Лидер страны также сообщил, что провел совещание с лицами, которые отвечают за безопасность в регионе. Также присутствовали военные Сил беспилотных систем. По его словам, определили основные направления для защиты.