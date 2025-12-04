Зеленский рассказал, когда будет решение по новому руководителю Офиса Президента
- 4 декабря Зеленский провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса Президента.
- Решение стоит ожидать "в ближайшее время".
В четверг, 4 декабря, Владимир Зеленский провел встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса Президента. Решение о назначении будет уже "в ближайшее время".
Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения, передает 24 Канал. Он также рассказал о темах обсуждений.
Смотрите также Конец "эпохи мощности": биография экс-главы ОП Андрея Ермака – самого влиятельного серого кардинала "Али-Бабы"
Как выбирают нового главу ОП?
Зеленский рассказал детали о дополнительных встречах с кандидатами на должность нового главы Офиса Президента.
В частности, обсуждали форматы работы структуры и взаимодействие с другими государственными институтами, которая нужна для интересов Украины.
В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса,
– подчеркнул президент.
Напомним, ранее он заявил, что выбор следующего руководителя ОП зависит от менеджмента, дипломатии и других важных направлений. "Безусловно, у нас есть очень достойные люди", – сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном накануне.
Кто может занять эту должность?
- Эксклюзивно для 24 Канала политтехнолог Олег Постернак рассказал, что основными кандидатами на должность нового главы ОП являются Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Павел Палиса и Кирилл Буданов. Именно с ними президент якобы провел встречи ранее.
- Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков подчеркнул кадровую борьбу за эту должность. Вероятно, в ней участвуют Виктор Микита, Юлия Свириденко и уже упомянутые Палиса и Шмыгаль.
- Кроме того, ситуацию прокомментировал нардеп Ярослав Железняк, который также назвал Свириденко, Федорова, Шмыгаля и Буданова.