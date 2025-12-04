Зеленський розповів, коли буде рішення щодо нового очільника Офісу Президента
- 4 грудня Зеленський провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента.
- Рішення варто очікувати "найближчим часом".
У четвер, 4 грудня, Володимир Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента. Рішення щодо призначення буде вже "найближчим часом".
Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал. Він також розповів про теми обговорень.
Дивіться також Кінець "епохи потужності": біографія ексглави ОП Андрія Єрмака – найвпливовішого сірого кардинала "Алі-Баби"
Як обирають нового главу ОП?
Зеленський розповів деталі про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового очільника Офісу Президента.
Зокрема, обговорювали формати роботи структури та взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України.
Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу,
– наголосив президент.
Нагадаємо, раніше він заявив, що вибір наступного керівника ОП залежить від менеджменту, дипломатії та інших важливих напрямків. "Безумовно, у нас є дуже достойні люди", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном напередодні.
Хто може обійняти посаду?
Ексклюзивно для 24 Каналу політтехнолог Олег Постернак розповів, що основними кандидатами на посаду нового голови ОП є Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Павло Паліса та Кирило Буданов. Саме з ними президент нібито провів зустрічі раніше.
Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков наголосив на кадровій боротьбі за цю посаду. Ймовірно, у ній беруть участь Віктор Микита, Юлію Свириденко та вже згадані Паліса й Шмигаль.
Окрім того, ситуацію прокоментував нардеп Ярослав Железняк, який також назвав Свириденко, Федорова, Шмигаля й Буданова.