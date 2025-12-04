Зеленський розповів, коли буде рішення щодо нового очільника Офісу Президента

У четвер, 4 грудня, Володимир Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента. Рішення щодо призначення буде вже "найближчим часом".

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал. Він також розповів про теми обговорень.

Як обирають нового главу ОП?

Зеленський розповів деталі про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового очільника Офісу Президента.

Зокрема, обговорювали формати роботи структури та взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України.

Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу,

– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше він заявив, що вибір наступного керівника ОП залежить від менеджменту, дипломатії та інших важливих напрямків. "Безумовно, у нас є дуже достойні люди", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном напередодні.

Хто може обійняти посаду?