Вы можете видеть меня живым в последний раз, – Зеленский о своем звонке лидерам ЕС в начале войны
- В начале вторжения Зеленский проводил многочисленные разговоры с лидерами Европы и США. Он делился с ними своими мыслями и эмоциями.
- В частности, президент сказал союзникам, что это может быть последний раз, когда они видят его живого.
В начале российского вторжения Владимир Зеленский проводил множество телефонных разговоров с мировыми лидерами. Президент признал, что тогда он не был уверен в том, что он и его команда выживут.
Журналисту издания Axios Бараку Равиду глава государства признался, что тогда, в начале войны, он не мог представить, что через три с половиной года будет сидеть здесь в Нью-Йорке, давая это интервью, передает 24 Канал.
О чем говорил Зеленский с союзниками в первый день вторжения?
Известно, что в день вторжения президент Украины провел видеозвонок с лидерами ЕС. Он сказал союзникам, что это может быть последний раз, когда они видят его живого.
Владимир Зеленский также поговорил с президентом США. Он проводил разговоры каждые 5 – 10 минут с лидерами разных стран.
Президент осознавал, что Украина нуждается во многом помощи от США и Европы. Он также понимал, что россияне находятся на коротком расстоянии от Киева.
Я поделился с ними всеми моими эмоциями и мыслями. Я понимал, что это будет сложно для нас. И, конечно, я не знал тогда, что буду здесь, что моя команда будет жива,
– поделился Зеленский.
Глава государства отметил, что в те дни он думал только об одной вещи: как объединить страну и как призвать каждого в Европе и мире помочь ей.
Какие еще заявления сделал Зеленский в интервью для Axios?
- Владимир Зеленский отметил, что верит в то, что Дональд Трамп желает Украине победы. На это, в частности, повлияло ухудшение его отношений с Путиным.
- Президент заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но допускает определенный компромисс ради мира. Он отметил, что если огонь будет прекращен и Украина не сможет вернуть территории силой, она рассмотрит возможность восстановления территориальной целостности дипломатическим путем в будущем.
- В то же время политик раскритиковал НАТО за слабую реакцию на нарушение воздушного пространства Альянса со стороны России. Он считает, что отсутствие ответа на провокации может повлечь негативные последствия для Запада.