В начале российского вторжения Владимир Зеленский проводил множество телефонных разговоров с мировыми лидерами. Президент признал, что тогда он не был уверен в том, что он и его команда выживут.

Журналисту издания Axios Бараку Равиду глава государства признался, что тогда, в начале войны, он не мог представить, что через три с половиной года будет сидеть здесь в Нью-Йорке, давая это интервью, передает 24 Канал.

О чем говорил Зеленский с союзниками в первый день вторжения?

Известно, что в день вторжения президент Украины провел видеозвонок с лидерами ЕС. Он сказал союзникам, что это может быть последний раз, когда они видят его живого.

Владимир Зеленский также поговорил с президентом США. Он проводил разговоры каждые 5 – 10 минут с лидерами разных стран.

Президент осознавал, что Украина нуждается во многом помощи от США и Европы. Он также понимал, что россияне находятся на коротком расстоянии от Киева.

Я поделился с ними всеми моими эмоциями и мыслями. Я понимал, что это будет сложно для нас. И, конечно, я не знал тогда, что буду здесь, что моя команда будет жива,

– поделился Зеленский.

Глава государства отметил, что в те дни он думал только об одной вещи: как объединить страну и как призвать каждого в Европе и мире помочь ей.

Какие еще заявления сделал Зеленский в интервью для Axios?