Ви можете бачити мене живим востаннє, – Зеленський про свій дзвінок лідерам ЄС на початку війни
- На початку вторгнення Зеленський проводив численні розмови з лідерами Європи та США. Він ділився з ними своїми думками і емоціями.
- Зокрема, президент сказав союзникам, що це може бути востаннє, коли вони бачать його живого.
На початку російського вторгнення Володимир Зеленський проводив безліч телефонних розмов зі світовими лідерами. Президент визнав, що тоді він не був впевнений у тому, що він та його команда виживуть.
Журналісту видання Axios Бараку Равіду глава держави зізнався, що тоді, на початку війни, він не міг уявити, що через три з половиною роки сидітиме тут у Нью-Йорку, даючи це інтерв'ю, передає 24 Канал.
Про що говорив Зеленський із союзниками у перший день вторгнення?
Відомо, що у день вторгнення президент України провів відеодзвінок з лідерами ЄС. Він сказав союзникам, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живого.
Володимир Зеленський також поговорив із президентом США. Він проводив розмови кожні 5 – 10 хвилин з лідерами різних країн.
Президент усвідомлював, що Україна потребує багато допомоги від США та Європи. Він також розумів, що росіяни перебувають на короткій відстані від Києва.
Я поділився із ними усіма моїми емоціями і думками. Я розумів, що це буде складно для нас. І, звичайно, я не знав тоді, що буду тут, що моя команда буде жива,
– поділився Зеленський.
Глава держави зауважив, що у ті дні він думав лише про одну річ: як об'єднати країну і як закликати кожного у Європі та світі допомогти їй.
Які ще заяви зробив Зеленський в інтерв'ю для Axios?
- Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що Дональд Трамп бажає Україні перемоги. На це, зокрема, повпливало погіршення його стосунків із Путіним.
- Президент заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але допускає певний компроміс заради миру. Він зазначив, що якщо вогонь буде припинено і Україна не зможе повернути території силою, вона розгляне можливість відновлення територіальної цілісності дипломатичним шляхом у майбутньому.
- Водночас політик розкритикував НАТО за слабку реакцію на порушення повітряного простору Альянсу з боку Росії. Він вважає, що відсутність відповіді на провокації може спричинити негативні наслідки для Заходу.