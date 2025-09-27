На початку російського вторгнення Володимир Зеленський проводив безліч телефонних розмов зі світовими лідерами. Президент визнав, що тоді він не був впевнений у тому, що він та його команда виживуть.

Журналісту видання Axios Бараку Равіду глава держави зізнався, що тоді, на початку війни, він не міг уявити, що через три з половиною роки сидітиме тут у Нью-Йорку, даючи це інтерв'ю, передає 24 Канал.

Про що говорив Зеленський із союзниками у перший день вторгнення?

Відомо, що у день вторгнення президент України провів відеодзвінок з лідерами ЄС. Він сказав союзникам, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живого.

Володимир Зеленський також поговорив із президентом США. Він проводив розмови кожні 5 – 10 хвилин з лідерами різних країн.

Президент усвідомлював, що Україна потребує багато допомоги від США та Європи. Він також розумів, що росіяни перебувають на короткій відстані від Києва.

Я поділився із ними усіма моїми емоціями і думками. Я розумів, що це буде складно для нас. І, звичайно, я не знав тоді, що буду тут, що моя команда буде жива,

– поділився Зеленський.

Глава держави зауважив, що у ті дні він думав лише про одну річ: як об'єднати країну і як закликати кожного у Європі та світі допомогти їй.

Які ще заяви зробив Зеленський в інтерв'ю для Axios?