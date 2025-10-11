Владимир Зеленский и Дональд Трамп 11 октября проводят разговор. Президенты Украины и США соединились в телефонном режиме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Андрей Ермак в 15:19 написал, что президент Владимир Зеленский говорит с Президентом Трампом. В то же время никаких деталей глава Офиса Президента относительно этого разговора не написал.

До этого Ермак в своем телеграм-канале публиковал сообщение с эмодзи, где была телефонная трубка. Вероятно, таким образом глава ОП намекал на коммуникацию президентов Украины и США.