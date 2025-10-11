Володимир Зеленський та Дональд Трамп 11 жовтня проводять розмову. Президенти України та США з'єдналися у телефонному режимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак о 15:19 написав, що президент Володимир Зеленський говорить з Президентом Трампом. Водночас жодних деталей глава Офісу Президента щодо цієї розмови не написав.

До цього Єрмак у своєму телеграм-каналі публікував повідомлення з емодзі, де була телефонна слухавка. Ймовірно, таким чином глава ОП натякав на комунікацію президентів України та США.