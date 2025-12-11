Зеленский честно ответил, выдвигали ли США ему ультимативный дедлайн касательно мирного договора
- Владимир Зеленский подтвердил, что США спешат с мирным соглашением.
- В то же время американцы не устанавливали никаких ультимативных дедлайнов для Украины.
- Для Киева важен не только быстрый результат, но и то, каким будет окончательное мирное соглашение.
Дональд Трамп спешит достичь мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года. Президент США давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился отдать Донбасс Путину.
Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, действительно ли американцы установили ему ультимативный дедлайн для согласия на мирный план США, передает 24 Канал.
Торопят ли США Украину с мирным соглашением?
Глава государства признал, что США действительно спешат с заключением мирного соглашения. Они хотят закончить войну как можно скорее. Однако, президент говорит, что каких-то конкретных ультимативных дедлайнов Украине не ставили.
В то же время, по мнению политика, Вашингтон хотел бы получить полное понимание состояния соглашения до Рождества.
То, что все хотят закончить как можно скорее, – это факт. США хотят быстрее закончить – мы это слышим от них,
– объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что для Киева важно не только быстро разобраться с окончательным вариантом мирного соглашения, но и то, каким оно будет.
"Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – подытожил президент.
По словам Владимира Зеленского, Украина передала США свой документ как реакцию на мирный план Дональда Трампа. Мирный план Украины состоит из 20 пунктов и предусматривает создание дополнительных документов для детализации вопросов, таких как послевоенная экономика и гарантии безопасности.
Заметим, что в субботу, 13 декабря, представители США, Европы и Украины встретятся в Париже для обсуждения последнего проекта плана Трампа.
Напомним, какие основные пункты охватывает последняя версия мирного плана США:
- Украина может войти в ЕС в 2027 году.
- США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО, в случае нового нападения России.
- Москва не будет иметь права диктовать Украине, или вступать в НАТО.
- Численность украинской армии могут позволить сократить до 800 тысяч, а не 600, как предлагали ранее.
- Вдоль нынешней линии фронта планируют создать демилитаризованную зону по образцу корейской границы, а за ней – более широкую зону без тяжелого вооружения под жестким контролем.
- Также соглашение предусматривает "обмен территориями".
- Запорожскую АЭС планируют освободить, и управление ею могут передать США.
- Команда Трампа хочет привлечь инвестиции и способствовать экономическому развитию Украины, используя, в частности, более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.
По замыслу американской стороны Украина должна отойти из Донецкой области, а Россия – не заходить на эти территории. Однако США не могут объяснить, кто в таком случае будет руководить там и гарантировать безопасность.