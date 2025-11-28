Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса Президента

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

На сайте Офиса Президента Украины появился указ Владимира Зеленского от 28 ноября об увольнении Андрея Ермака.

Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в указе.



Указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Ермака / Скриншот с сайта ОП

Стоит отметить, что Владимир Зеленский издал указ после того, как Андрей Ермак написал заявление на увольнение со своей должности.

Утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака. Есть предположение, что руководитель Офиса Президента может быть причастен к делу "Мидас" с коррупцией в энергетике. О подозрении уже экс-главе ОП правоохранители не сообщали.

Ермак также подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме. Чиновник заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.

Отреагировали на обыски у Ермака и в ЕС. Европейская комиссия заявила, что поддерживает антикоррупционные усилия Украины, подчеркнув важность независимой работы антикоррупционных институтов для вступления страны в Евросоюз.

Интересно, что председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал в эфире 24 Канала, что обыски в правительственном квартале у Андрея Ермака не повлияют на международные контакты Украины. Ведь Запад приветствует борьбу с коррупцией и независимость НАБУ и САП.

Владимир Зеленский позже в вечернем обращении заявил, что Андрей Ермак подал в отставку с должности. Также президент анонсировал перезагрузку Офиса Президента Украины.