Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу Президента

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.

На сайті Офісу Президента України з'явився указ Володимира Зеленського від 28 листопада щодо звільнення Андрія Єрмака.

Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України,

Указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Єрмака / Скриншот з сайту ОП

Варто зазначити, що Володимир Зеленський видав указ після того, як Андрій Єрмак написав заяву на звільнення зі своєї посади.

Вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Є припущення, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Про підозру вже ексглаві ОП правоохоронці не повідомляли.

Єрмак також підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Посадовець запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.

Відреагували на обшуки в Єрмака й у ЄС. Європейська комісія заявила, що підтримує антикорупційні зусилля України, підкресливши важливість незалежної роботи антикорупційних інституцій для вступу країни в Євросоюз.

Цікаво, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів в етері 24 Каналу, що обшуки в урядовому кварталі в Андрія Єрмака не вплинуть на міжнародні контакти України. Адже Захід вітає боротьбу з корупцією і незалежність НАБУ і САП.

Володимир Зеленський пізніше у вечірньому зверненні заявив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади. Також президент анонсував перезавантаження Офісу Президента України.