Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу Президента
- Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
- Андрій Єрмак подав заяву на звільнення 28 листопада, після чого указ був виданий.
Андрій Єрмак 28 листопада подав заяву на звільнення з посади керівника Офісу Президента. Володимир Зеленський підписав уже відповідний указ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.
Який указ підписав Зеленський щодо Єрмака?
На сайті Офісу Президента України з'явився указ Володимира Зеленського від 28 листопада щодо звільнення Андрія Єрмака.
Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України,
– йдеться в указі.
Указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Єрмака / Скриншот з сайту ОП
Варто зазначити, що Володимир Зеленський видав указ після того, як Андрій Єрмак написав заяву на звільнення зі своєї посади.
Чому відбувається перезавантаження ОП?
Вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Є припущення, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Про підозру вже ексглаві ОП правоохоронці не повідомляли.
Єрмак також підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Посадовець запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.
Відреагували на обшуки в Єрмака й у ЄС. Європейська комісія заявила, що підтримує антикорупційні зусилля України, підкресливши важливість незалежної роботи антикорупційних інституцій для вступу країни в Євросоюз.
Цікаво, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів в етері 24 Каналу, що обшуки в урядовому кварталі в Андрія Єрмака не вплинуть на міжнародні контакти України. Адже Захід вітає боротьбу з корупцією і незалежність НАБУ і САП.
Володимир Зеленський пізніше у вечірньому зверненні заявив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади. Також президент анонсував перезавантаження Офісу Президента України.
У суботу, 29 листопада, український лідер проведе консультації з тими, хто може очолити ОП. Водночас президент України подякував Андрію Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку "завжди була ним представлена саме так, як і має бути".