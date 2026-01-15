Зеленский встретился с Залужным

В четверг, 15 января, состоялась встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Стороны обсудили дипломатические вопросы, способные усилить Украину.

Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие итоги встречи?

Президент Украины выразил благодарность Валерию Залужному за работу в команде Украины. Напомним, что в настоящее время он является послом Украины в Великобритании.

Зеленский отмечал, что во время разговора поднимались вопросы дипломатии и тех задач, которые "актуальны сейчас и могут усилить всех нас".

И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей,

– написал президент Украины.

Интересно, что недавно в ряде медиа появилась информация о планах Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании. Утверждалось и то, что Залужный проинформировал президента Владимира Зеленского о своем намерении. В ответ глава государства, по неофициальным данным, будто бы предлагал ему несколько альтернативных вариантов дальнейшей работы.

Впрочем, позже эту информацию опровергла медиасоветница Валерия Залужного Оксана Тороп. По ее словам, изменений в должности посла Украины в Великобритании не планируется, а сам Залужный продолжит выполнять свои обязанности и работать в пользу Украины.

Что известно о Залужном?