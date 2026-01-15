Зеленский встретился с Залужным
- Зеленский лично провел разговор с Валерием Залужным.
- Темой диалога была дипломатия, которая должна работать на усиление позиции Украины.
В четверг, 15 января, состоялась встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Стороны обсудили дипломатические вопросы, способные усилить Украину.
Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Какие итоги встречи?
Президент Украины выразил благодарность Валерию Залужному за работу в команде Украины. Напомним, что в настоящее время он является послом Украины в Великобритании.
Зеленский отмечал, что во время разговора поднимались вопросы дипломатии и тех задач, которые "актуальны сейчас и могут усилить всех нас".
И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей,
– написал президент Украины.
Интересно, что недавно в ряде медиа появилась информация о планах Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании. Утверждалось и то, что Залужный проинформировал президента Владимира Зеленского о своем намерении. В ответ глава государства, по неофициальным данным, будто бы предлагал ему несколько альтернативных вариантов дальнейшей работы.
Впрочем, позже эту информацию опровергла медиасоветница Валерия Залужного Оксана Тороп. По ее словам, изменений в должности посла Украины в Великобритании не планируется, а сам Залужный продолжит выполнять свои обязанности и работать в пользу Украины.
Что известно о Залужном?
Он занимал должность главнокомандующего ВСУ с 27 июля 2021 г. и руководил украинским войском в период полномасштабного вторжения России. Официально его уволили с должности 8 февраля 2024 года. В это время Валерий Залужный сменил сферу деятельности с военной на дипломатическую и стал послом Украины в Великобритании.
Стоит отметить, что Залужный стал первым Главнокомандующим ВСУ, который имел реальный боевой опыт и не формировался в советской военной школе. Во время своего руководства он инициировал и реализовал ряд существенных изменений, направленных на сокращение бюрократии и модернизацию управления в армии.
Осенью в СМИ появилась информация, что он якобы обращался к нескольким высокопоставленным военным с предложением присоединиться к его команде в случае возможного участия в президентских выборах.
Кроме того, Залужный публично выражал идею размещения ядерного оружия на территории Украины как одного из потенциальных инструментов обеспечения национальной безопасности.