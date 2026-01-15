Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие итоги встречи?

Президент Украины выразил благодарность Валерию Залужному за работу в команде Украины. Напомним, что в настоящее время он является послом Украины в Великобритании.

Зеленский отмечал, что во время разговора поднимались вопросы дипломатии и тех задач, которые "актуальны сейчас и могут усилить всех нас".

И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей,

– написал президент Украины.