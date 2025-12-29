Об этом сообщает Radio NV ссылаясь на источники в политических и дипломатических кругах, пишет 24 Канал.
Когда Залужный может оставить дипдолжность?
По информации издания, о своем решении покинуть пост посла Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому еще несколько недель назад, во время последнего визита в Киев.
Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера – до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил,
– отмечают источники СМИ.
Известно, что Залужный ранее рассматривал возможность стать послом в США или вернуться на должность главнокомандующего ВСУ, впрочем окончательное решение еще не принято. Сейчас вопрос смены посла в США не обсуждается.
Вероятно, экс-главнокомандующий ВСУ планирует вернуться в Киев и может объявить об этом уже 4 – 5 января, если его намерения останутся неизменными.
Сейчас пресс-служба посольства Украины в Великобритании официальной информации по этому поводу не предоставила.
Что известно о назначении на дипломатическую службу Валерия Залужного?
8 февраля 2024 года Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.
Впоследствии, 9 мая, Залужного назначили на должность посла Украины в Великобритании.
Уже 10 июля экс-главнокомандующий ВСУ начал свою работу в Британии.