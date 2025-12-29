Про це повідомляє Radio NV посилаючись на джерела у політичних та дипломатичних колах, пише 24 Канал.
Коли Залужний може залишити диппосаду?
За інформацією видання, про своє рішення залишити посаду посла України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив Володимиру Зеленському ще кілька тижнів тому, під час останнього візиту до Києва.
Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем'єра – до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив,
Відомо, що Залужний раніше розглядав можливість стати послом у США або повернутись на посаду головнокомандувача ЗСУ, втім остаточне рішення ще не ухвалено. Наразі питання зміни посла у США не обговорюється.
Ймовірно, ексголовнокомандувач ЗСУ планує повернутись до Києва й може оголосити про це вже 4 – 5 січня, якщо його наміри залишаться незмінними.
Наразі пресслужба посольства України у Великій Британії офіційної інформації щодо цього не надала.
Що відомо про призначення на дипломатичну службу Валерія Залужного?
8 лютого 2024 року Валерія Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ.
Згодом, 9 травня, Залужного призначили на посаду посла України у Великій Британії.
Вже 10 липня ексголовнокомандувач ЗСУ розпочав свою роботу у Британії.